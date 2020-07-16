DHA 16 Temmuz 2020 Perşembe 16:43 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:08

İngiliz medyasının "son dakika" olarak duyurduğu haberinde, The Dukes ve Cozy Bear olarak da bilinen APT29 adındaki Rus istihbaratıyla ilişkili olduğuna inanılan Rus hacker grubunun, İngiltere’deki koronavirüs aşı çalışmalarına ilişkin bilgileri ele geçirmeye çalışıyor. İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) söz konusu siber saldırıların doğrudan Rus istihbaratıyla ilişkili olduğunu öne sürdü.

“BU SALDIRILARI KINIYORUZ”

NCSC Direktörü Paul Chichester söz konusu siber saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, “Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hayati önem taşıyan çalışmalara karşı yapılan bu saldırıları kınıyoruz. Müttefiklerimizle birlikte çalışan NCSC, en kritik varlıklarımızı korumaya kararlıdır ve şu anda en büyük önceliğimiz sağlık sektörünü korumaktır. Kuruluşları, ağlarını savunmaya yardımcı olmak için yayınladığımız tavsiyelere alışmaya teşvik edeceğiz” dedi.

“RUSLARIN HEDEFİ İNGİLTERE, ABD VE KANADA”

Chichester, söz konusu saldırılarda İngiltere başta olmak üzere ABD ve Kanada’daki koronavirüs aşı çalışmalarının da hedef olduğunun altını çizdi. NSCS’den yapılan açıklamada, “2020 boyunca APT29, koronavirüs aşılarının geliştirilmesi ve test edilmesine ilişkin bilgileri çalmak amacıyla Kanada, ABD ve İngiltere’de, bu aşıları geliştirmek için çalışan çeşitli organizasyonları hedeflemiştir” denildi.

“BİLGİSAYAR KORSANLARI 2019 GENEL SEÇİMLERİNİ DE HEDEF ALDI”

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, söz konusu Rus bilgisayar korsanlarının 2019 Genel Seçimlerini de hedef aldığını belirtti. Raab, “Kapsamlı analize dayanarak hükümet, Rus ‘aktörlerin’ 2019 Genel Seçimi’ne yasa dışı olarak edinilen ve sızdırılan hükümet belgelerinin çevrimiçi amplifikasyon yoluyla müdahale etmeye çalıştıkları neredeyse kesin olduğu sonucuna varmıştır. İngiltere-ABD Serbest Ticaret Anlaşmasına ilişkin hassas hükümet belgeleri, 2019 Genel Seçimi’nden önce yasa dışı olarak alındı ve sosyal medya platformu Reddit aracılığıyla çevrimiçi olarak dağıtıldı” dedi. Raab, söz konusu müdahaleye ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığının altını çizdi.