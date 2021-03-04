İngiltere'den Myanmar'a çağrı: Derhal son ver

AA 04 Mart 2021 Perşembe 18:53 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 18:53

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Myanmar'daki "askeri baskının derhal sona erdirilmesini" istedi.

Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Myanmar'da şiddetin tırmanması ve demokrasi yanlısı protestocuların öldürülmesi karşısında dehşete kapıldığını belirtti.

İngiliz Başbakan, "Askeri baskıya derhal son verilmesi, Aung San Suu Çii ve diğerlerinin serbest bırakılması ve demokrasinin yeniden sağlanması çağrısında Myanmar halkının yanındayız." dedi.

- En az 56 kişi öldürüldü

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 56 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.