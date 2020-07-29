İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2020 Çarşamba / 8 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9572
  • EURO
    8,1977
  • ALTIN
    438.061
  • BIST100
    1148.77
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'den potansiyel koronavirüs aşısı için dev sipariş
Dünya

İngiltere'den potansiyel koronavirüs aşısı için dev sipariş

İngiliz hükümeti, potansiyel koronavirüs aşısı için 60 milyon dozluk yeni sipariş verdi.

AA29 Temmuz 2020 Çarşamba 12:03 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 12:03
ABONE OL

İngiliz hükümeti ile Fransız ilaç şirketi Sanofi ve İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline arasında, iki şirket tarafından geliştirilen potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 60 milyon adet tedarik edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirdi.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, halen test süreci devam eden aşı çalışmasının başarılı olması halinde İngiliz hükümetine 60 milyon doz aşını tedarik edilmesi konusunda tarafların anlaştığı kaydedildi.

Açıklamada, İngiliz hükümetinin ödeyeceği meblağ belirtilmezken, aşı çalışmasının başarılı olması halinde denetim kuruluşları tarafından onay sürecinin 2021 yılının ilk yarısında tamamlanabileceği ifade edildi.

İngiliz hükümeti daha önce de Kovid-19 için geliştirilen ve henüz test aşamasında olan aşılar için Alman ilaç şirketi BioNTech ve Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile 30 milyon doz için, Fransız ilaç şirketi Valvena'yla ile de 60 milyon doz için anlaşmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.