İngiltere'den Putin ve Trump'a 'enerji' tepkisi! Başbakan Starmer: Sürekli iniş çıkış yaşamak beni bıktırdı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiliz basınına küresel gelişmeler ve sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Enerji fiyatlarındaki yükselişten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutan Starmer, "Ülkenin dört bir yanındaki ailelerin ve işletmelerin enerji faturalarının, Putin ya da Trump'ın dünya çapındaki eylemleri yüzünden sürekli iniş çıkışlar yaşaması beni bıktırdı. Ailelere ve işletmelere 'Uluslararası piyasada olmak zorundayız, buna katlanmak zorundayız' denmesini kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran ile çatışmasının İngiltere'de enerji fiyatlarını hızla artırdığını aktaran Starmer, İngiltere'nin Hürmüz Boğaz'ının yeniden açılmasına yönelik kurulan koalisyonun merkezinde yer aldığını ifade etti. Starmer, savaşın ilk günlerinde ABD'ye İngiliz üslerini saldırı amaçlı kullanma izni vermeyi reddederek Trump ile bağlarını kopardığını söyledi.

"BUNLAR BENİM ASLA KULLANACAĞIM SÖZLER DEĞİL"

Trump'ın İran'a yönelik "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek" tehdidi hakkında Starmer, "Bunu çok net söyleyeyim, bunlar benim asla kullanacağım sözler değil. Çünkü ben bu meseleye İngiliz değerleri ve ilkeleriyle yaklaşıyorum. İngiltere olarak kendi ilkelerimiz ve değerlerimiz var ve yaptığımız her şeyde bunlar bize rehberlik edecek" dedi.

"KARARLARIMI İNGİLİZ ULUSAL ÇIKARLARINA GÖRE"

Orta Doğu'da savaşın başlamasından bu yana durumu yakından izlediğini belirten Starmer, "En başından beri durumu izliyoruz. Hangi anlaşmaların yapıldığı ve üslerin nasıl kullanılacağı konusunda kafam çok net. Bu önemli bir ilke meselesi çünkü askerlerimizi görevlendireceksek bunun hukuki bir temeli olması gerekir. Bir ülke olarak nerede durduğumuzu netleştirmeliyiz. Ben İngiltere Başbakanıyım ve kararlarımı İngiliz ulusal çıkarlarına göre alırım. Gürültüye, baskıya ve söylemlere rağmen odak noktam hep bu oldu" dedi.

LÜBNAN'DA ATEŞKESE DESTEK

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına değinen Starmer, "Hepimiz ateşkesin tüm detaylarına erişememişken bir ihlal olduğunu söylemek zor. Ancak bu konuda gerçekten net olayım. Onlar yanlış. Bu olmamalı. Bu durmalı. Bu meselenin teknik olarak anlaşma ihlali olup olmadığı değil. Soru aslında bir ilke meselesidir" ifadelerini kullandı.

"ARTIK NORMALE DÖNMEYİ HEDEFLEYEMEYİZ"

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ekonomik etkilerine de dikkat çeken Starmer, "2008 küresel finans krizinde ve Covid-19 şokunda verilen tepkinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Herkes hızla normale dönmeye çalıştı ve hiçbir şeyi kökten değiştirmedi. Artık normale dönmeyi hedefleyemeyiz. Bunu değiştirmeliyiz. Birçok önemli alanda güçlü şekilde hareket etmeliyiz" dedi.

Savaşın sonuçlarının uzun süre hissedileceğini ve İngilizlerin bundan tamamen korunamayacağını belirten Starmer, ekonomik büyümenin önündeki engelleri kaldırmak için Avrupa Birliği ile daha yakın ilişkiler geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.