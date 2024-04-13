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Dünya

İngiltere'den Rusya'ya hamlesi: Çalışmalar hızlandırılacak

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, 2027'de hazır olması planlanan lazer silahının Ukrayna tarafından Rusya'ya karşı kullanılması için yapımının hızlandırılabileceğini bildirdi.

AA13 Nisan 2024 Cumartesi 01:41 - Güncelleme:
İngiltere'den Rusya'ya hamlesi: Çalışmalar hızlandırılacak
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İngiliz medyasında yer alan habere göre, Salisbury kentinde konuşan Bakan Shapps, tehlikeler karşısında askeri üretim anlayışının da değiştiğini belirtti.

The DragonFire çalışmalarını hızlandırmayı planladıklarını kaydeden Shapps, sistemin dronları yok edebilecek bir silah olarak önemli sonuçlar doğuracağını anlattı.

Sistemin deniz, kara ve hava araçlarına yerleştirilme planından söz eden Shapps, "Dronlara karşı Ukrayna'da nasıl faydalı olabileceğini görmek fazla hayal gücü gerektirmiyor." diye konuştu.

"YÜZDE 99 MÜKEMMELLİĞE ULAŞMAYI BEKLEMEYECEK"

Shapps, The DragonFire'ın tam değil ancak büyük oranda hazır olduğunda, 2027'den önce Ukrayna'nın eline geçmesi için neler yapılacağını değerlendirdiklerini de ifade etti.

The DragonFire'ın dron ve roket saldırılarını durdurmak için daha ucuz bir sistem olması beklentisini dile getiren Shapps, "Sahaya çıkmadan önce yüzde 99 mükemmelliğe ulaşmayı beklemeyecek, yüzde 70'te sahaya çıkacak ve oradan geliştirilecek şekilde tasarlandı." dedi.

MBDA, Leonardo, QinetiQ ve İngiliz Savunma Bakanlığı kurumlarından Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı tarafından geliştirilen The DragonFire, ışık hızında hareket eden bir lazer ışınıyla hedefini vuruyor.

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