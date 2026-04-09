İngiltere'den Rusya'ya su altı muhtırası: ''Tüm faaliyetlerinizi görüyoruz''

Bakan Healey, İngiltere'nin son dönemdeki askeri faaliyetlerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, bir ay boyunca Kuzey Atlantik'te Rus denizaltılarını takip ettiklerini açıkladı.

Healey, İngiliz kuvvetleri ve Norveç dahil müttefiklerin, Rus gemilerinin kötü niyetli faaliyetlerini takip edip engellediğini aktardı. Bakan Healey, bu operasyonu kamuoyuna duyurmasının nedeninin ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "bu faaliyetlerin tespit edildiğini bilmesini sağlamak" olduğunu söyledi.

Denizaltıların daha sonra İngiliz sularından ayrılıp kuzeye doğru ilerlediğini ve su altı altyapısında herhangi bir hasar belirtisi bulunmadığını belirten Healey, şunları kaydetti:

"Putin'e şunu söylüyorum: Sizi görüyoruz. Kablolarımız ve boru hatlarımız üzerindeki faaliyetlerinizi görüyoruz. Şunu bilin ki, bunlara zarar verme yönündeki herhangi bir girişim hoş görülmeyecek ve ciddi sonuçlar doğuracak. Silahlı kuvvetlerimiz, Putin'in planladığı gibi hareketlerinin gizli olmadığını, izlendiklerinden şüpheye yer bırakmayacak şekilde ve gizli operasyon girişimlerinin ortaya çıktığını onlara açıkça gösterdi."



Healey, Rusya'nın bu operasyonda bir Rus Akula sınıfı saldırı denizaltısı ile Moskova'daki Derin Deniz Araştırmaları Genel Müdürlüğüne (GUGI) bağlı iki özel denizaltısının yer aldığını ifade etti.

Ayrıca Healey, operasyonun Rus denizaltılarının geri çekilmesinden önce bir aydan fazla sürdüğünü ve halihazırda sona erdiğini bildirdi.

"DENİZ YATAĞI DÜŞMANLAR İÇİN 'BİRİNCİL HEDEF' HALİNE GELİYOR"

Bakan Healey, İngiltere'nin ada ülkesi olması sebebiyle denizaltındaki kablo ve boru hatları bağlantılarının ülke ekonomisi ve güvenliği için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Healey, "Deniz yatağındaki boru hatları, evlerimizi ısıtan gazın yarısını ve uluslararası telekomünikasyon ile veri trafiğinin yüzde 99'unu sağlıyor. Ayrıca, her gün trilyonlarca sterlinlik ticaretin gerçekleşmesini mümkün kılıyor." dedi.

Bakan Healey, bu nedenlerin deniz tabanını düşmanlar için "birincil hedef" haline getirdiğine işaret etti.