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Dünya

İngiltere'den sığınmacı gemisi hakkında yeni açıklama

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, düzensiz göçmenlerin yerleştirildiği Bibby Stockholm gemisindeki lejyonella bakterisiyle ilgili hükümetin 3 gün sonra bilgilendirildiğini savundu.

AA14 Ağustos 2023 Pazartesi 16:13 - Güncelleme:
İngiltere'den sığınmacı gemisi hakkında yeni açıklama
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Sky News'e konuşan Barclay, sığınmacıların 7 Ağustos'ta yerleştirildiği Bibby Stockholm gemisinden suda bulunan bakteri nedeniyle indirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkenin güneyinde yer alan Doset bölgesindeki Portland Limanı'nda demirli gemideki suda bir tür akciğer rahatsızlığına sebep olan bakterinin bulunmasıyla göçmenlerin gemiden indirildiğini hatırlatan Barclay, Dorset Bölge Belediyesinin standart bir uygulamada lejyonella bulduğunu açıkladı.

Barclay, gemide can ve mal güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri arasında olduğuna işaret ederek, hiçbir göçmende bakterinin sebep olduğu lejyoner hastalığı belirtilerinin görülmediğini vurguladı.

Belediyenin 10 Ağustos Perşembe gecesi konuyla ilgili İçişleri Bakanlığını bilgilendirdiğini kaydeden Barclay, hemen harekete geçilerek cuma günü geminin boşaltıldığını söyledi.

Ancak Dorset Bölge Belediyesi, konuyla ilgili İçişleri Bakanlığının göçmenlerin geldiği 7 Ağustos Pazartesi günü uyarıldığını belirtse de İçişleri Bakanlığı, bilgilendirmenin çarşamba günü yapıldığını savundu.

- Göçmenlerin toplu kaldığı yerlerde çeşitli hastalıklar görüldü

İngiltere'de göçmenlerin toplu olarak konakladığı alanlarda geçmişte de çeşitli hastalıklar görülmüş, bu nedenle göçmenlere çeşitli aşılar yapılmıştı.

Difteri nedeniyle 2022'de bir kişinin öldüğü göçmen konaklama tesislerinde birçok kişi aşılanmış, Napier ve Manston askeri bölgelerinde kalan göçmenlerde görülen uyuz vakaları nedeniyle bu tesisler kapatılmıştı.

Göçmenlerde son bir yılda tüberküloz, bir tür deri hastalığı olan MRSA ve Strep A enfeksiyonu da görülmüştü.

- Sığınmacıların getirildiği gemi boşaltıldı

Başbakan Rishi Sunak, halka verdiği 5 sözden biri olan göçmen botlarını durdurma vaadi kapsamında Arnavutluk ve Fransa ile anlaşmalar yapmış, böylece Fransa kıyılarındaki devriyeler yüzde 40 artmış, Arnavutluk'tan gelen düzensiz göçmen sayısı ise yüzde 90 azalmıştı.

Ülkedeki göçmenleri de otellerden alıp gemi ve askeri tesislerdeki kullanılmayan binalara taşımayı planlayan hükümet, ilk göçmen grubunu geçen hafta Bibby Stockholm gemisine taşımıştı ancak gemide çıkan lejyonella bakterisi nedeniyle 4 gün sonra göçmenler tekrar gemiden indirilmişti.

Manş Denizi'nden geçişlerin de azaltılacağını kaydeden İngiliz hükümeti, 2023'te ülkeye gelen düzensiz göçmen sayısının 16 bini aştığını duyurmuştu.

Son olarak 12 Ağustos'ta Fransa açıklarında 65 kişiyi taşıyan düzensiz göçmen botu batmış, 6 kişi hayatını kaybetmişti.

İngiltere'de temmuzda yürürlüğe giren Yasa Dışı Göç Yasası, hükümete düzensiz göçmenleri 28 gün içinde sınır dışı etme yetkisi tanırken ülkeye yasa dışı yollarla girenlerin sığınma başvurusu hakkını elinden alıyor.

  • lejyonella bakterisi
  • düzensiz göçmenler
  • Bibby Stockholm

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