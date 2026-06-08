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Dünya

İngiltere'den sosyal medya hamlesi! 16 yaş altına yasak gündemde

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımına yönelik kapsamlı bir kısıtlama veya yasak planını açıklayacağı öne sürüldü.

İHA8 Haziran 2026 Pazartesi 11:37 - Güncelleme:
İngiltere'den sosyal medya hamlesi! 16 yaş altına yasak gündemde
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İngiltere de çocuklara yönelik sosyal medya yasağı getirmeye hazırlanıyor.

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın, 16 yaşından küçüklere yönelik sosyal medya yasağını açıklayacağı öne sürüldü. İlerleyen saatlerde bir konuşma yapması beklenen Starmer'ın, vefat eden çocukların aileleriyle yaptığı görüşmeler ve Aralık ayında 16 yaş altı çocuklar için yasak getiren Avustralya'dan gözlemlenen kanıtları değerlendirdikten sonra kısıtlamalara devam etme kararı aldığı belirtiliyor.

Downing Streette görevli bir kaynak Başbakan Starmer'ın gençleri korumak için teknoloji şirketleri ve yöneticileriyle mücadele etmekten çekinmediğini söyledi. Bir diğer kaynak ise resmi yasağın bu hafta getirilebileceğini ifade ederken hükümetin çocukları zararlı içeriklerden korumak için alınması beklenen karara dair detayları paylaşabileceği aktarıldı.

Fransa, Danimarka ve Polonya da İngiltere gibi sosyal medya platformlarına yönelik kuralları sıkılaştırmaya hazırlanıyor.

Yunanistan, Nisan ayında yaptığı açıklamada 2027 Ocak ayından itibaren 15 yaşından küçüklerin sosyal medyaya erişiminin yasaklanacağını duyurmuştu.

  • sosyal medya kısıtlama
  • gençlerin internet erişimi
  • Keir Starmer

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