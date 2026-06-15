İngiltere'den sosyal medya yasağı! 16 yaş altına erişim kısıtlanacak

İngiltere Başbakanı Starmer'ın, Downing Street'te düzenlediği basın toplantısında 16 yaşından küçüklere yönelik sosyal medya yasağını duyurdu.

Yasağın 2027 yılının bahar aylarında yürürlüğe gireceğini dile getiren Starmer, TikTok, Snapchat ve Instagram gibi sitelerin yasaklanmasının yanı sıra, çocukların yabancılarla konuşmasına izin veren oyun ve canlı yayın hizmetlerine karşı da önlem alınacağını söyledi.

Tam bir yasağın doğru seçim olduğunun altını çizen Starmer, bu karara bir ebeveyn olarak vardığını kaydetti. Starmer, "Kendi çocuklarım için tek istediğim şey onların mutlu ve güvende olmalarıdır. Bence her ebeveynin istediği budur" dedi. Sosyal medyanın çocuklar için güvenli bir ortam olmadığını kaydeden Starmer, sosyal medyanın çocukları mutsuz ettiğini sözlerine ekledi. Sosyal medya platformlarının "zorbaların çocukları taciz etmesini ve istismar etmesini kolaylaştırdığını" kaydeden Starmer, bunun insanların ruh sağlığına zararlı olabileceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Starmer, sosyal medyanın çocukların ödevlerini yapmalarını, kitap okumalarını, arkadaşlarıyla oynamalarını ve makul bir saatte yatmalarını engellediğini bildirerek "Bu çok önemli bir şey gibi görünmeyebilir. Ancak bunlar bir çocuğun yetişkine dönüşmesine yardımcı olan faaliyetler. Dürüst olmak gerekirse, bu nesil için üzülüyorum" ifadelerini kullandı.