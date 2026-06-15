İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2026 Pazartesi / 30 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,2821
  • EURO
    53,7576
  • ALTIN
    6461.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'den sosyal medya yasağı! 16 yaş altına erişim kısıtlanacak
Dünya

İngiltere'den sosyal medya yasağı! 16 yaş altına erişim kısıtlanacak

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 16 yaşından küçük çocuklara yönelik sosyal medya yasağını duyurdu. Yeni düzenlemenin 2027 yılının bahar aylarında yürürlüğe girmesi planlanıyor.

İHA15 Haziran 2026 Pazartesi 11:25 - Güncelleme:
İngiltere'den sosyal medya yasağı! 16 yaş altına erişim kısıtlanacak
ABONE OL

İngiltere Başbakanı Starmer'ın, Downing Street'te düzenlediği basın toplantısında 16 yaşından küçüklere yönelik sosyal medya yasağını duyurdu.

Yasağın 2027 yılının bahar aylarında yürürlüğe gireceğini dile getiren Starmer, TikTok, Snapchat ve Instagram gibi sitelerin yasaklanmasının yanı sıra, çocukların yabancılarla konuşmasına izin veren oyun ve canlı yayın hizmetlerine karşı da önlem alınacağını söyledi.

Tam bir yasağın doğru seçim olduğunun altını çizen Starmer, bu karara bir ebeveyn olarak vardığını kaydetti. Starmer, "Kendi çocuklarım için tek istediğim şey onların mutlu ve güvende olmalarıdır. Bence her ebeveynin istediği budur" dedi. Sosyal medyanın çocuklar için güvenli bir ortam olmadığını kaydeden Starmer, sosyal medyanın çocukları mutsuz ettiğini sözlerine ekledi. Sosyal medya platformlarının "zorbaların çocukları taciz etmesini ve istismar etmesini kolaylaştırdığını" kaydeden Starmer, bunun insanların ruh sağlığına zararlı olabileceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Starmer, sosyal medyanın çocukların ödevlerini yapmalarını, kitap okumalarını, arkadaşlarıyla oynamalarını ve makul bir saatte yatmalarını engellediğini bildirerek "Bu çok önemli bir şey gibi görünmeyebilir. Ancak bunlar bir çocuğun yetişkine dönüşmesine yardımcı olan faaliyetler. Dürüst olmak gerekirse, bu nesil için üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Serinlemek isterken boğuldular! 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.