İngiltere Dışişleri Bakanlığı, hükümetin Heyet Tahrir Şam'ı (HTŞ) "yasaklı terör örgütleri" listesinden çıkardığını duyurdu.
"KARAR, SURİYE'DEKİ DEAŞ KARŞITI MİSYONLA ETKİLEŞİMİ DESTEKLEYECEK"
Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de hala önemli bir tehdit oluşturduğu hatırlatılarak, "HTŞ'nin yasaklı terör örgütleri listesinden çıkarılması, hükümetin Suriye'deki DEAŞ karşıtı misyonla etkileşimini destekleyecek ve bu da İngiltere'ye yönelik tehdidi azaltacaktır" ifadelerine yer verildi.
HTŞ'nin "yasaklı terör örgütleri" listesinden çıkarılmasıyla birlikte 2000 tarihli Terörizm Yasası'nda belirtilen "üyelik" veya "yasaklı örgütlere destek çağrısında bulunma" gibi suçların artık HTŞ için geçerli olmayacağı aktarıldı.
HTŞ, geçtiğimiz Aralık ayında dönemin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı deviren Suriyeli muhaliflerin öncülüğünü yapmıştı. HTŞ lideri Ahmed eş-Şara, Esad'ın devrilmesinin ardından yeni devlet başkanı olmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi de Temmuz ayında HTŞ'yi ABD'nin yabancı terör örgütü listesinden çıkarmıştı.