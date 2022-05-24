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Dünya

İngiltere'den yüz tanıma şirketine 7,5 milyon sterlinlik ceza

Yüz tanıma teknolojisi firması Clearview AI, insanların görüntülerini izinsiz topladığı gerekçesiyle İngiltere'de 7,5 milyon sterlinlik cezaya çarptırıldı.

TRT Haber24 Mayıs 2022 Salı 09:28 - Güncelleme:
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İngiltere'nin veri gözlemci kuruluşu Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), Avustralya Bilgi Komisyonu Ofisi'yle ortak yürüttüğü soruşturmanın ardından harekete geçti.

ABD'li yüz tanıma şirketi Clearview AI'ye 7,5 milyon sterlinlik ceza kesilirken, şirketten, İngiliz vatandaşlarına ait bilgileri toplamayı durdurması ve elindeki verileri imha etmesi istendi.

20 MİLYARDAN FAZLA FOTOĞRAF VAR

Clearview AI şirketi, çeşitli web sitelerinden ve sosyal medya platformlarından elde ettiği 20 milyardan fazla fotoğraflık bir veri tabanına sahip.

Şirketin müşterileri (polis dahil), sisteme kişi fotoğraflarını ekleyebiliyor ve veritabanındaki görüntülerle eşleşme olup olmadığını kontrol edebiliyor.

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