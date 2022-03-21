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Dünya

İngiltere'den Zelenski'e dikkat çeken teklif

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve ailesine İngiltere'ye sığınması için teklifte bulunduğunu fakat Zelenski'nin bunu reddettiğini ifade etti.

IHA21 Mart 2022 Pazartesi 18:42 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 18:58
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve ailesine İngiltere'ye sığınması için teklifte bulunduğunu fakat Zelenski'nin bu teklifi reddettiğini açıkladı. Teklifi tam olarak ne zaman yaptığını belirtmeyen Johnson, "Vladimir her zaman açıktı, görevi Ukrayna halkına karşı, orada kalacak, onlara bakacak" ifadelerini kullanarak, "Ona hayran olduğumu söylemeliyim" dedi.

Johnson ayrıca, Zelenski'yi "halkını bir araya getirme" ve "dünyayı harekete geçirme" yolunda "kahraman bir savaş lideri" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden da Rusya'nın saldırılarının başlamasının ardından Zelenski'e Ukrayna'nın başkenti Kiev'den tahliye etmeyi teklif etmiş, Zelenski ise Biden'a, "Kaçmaya değil mühimmata ihtiyacım var" cevabını vermişti.

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