İngiltere-İran arasındaki 'tanker' krizinde yeni gelişme

Cebelitarık, 4 Temmuz'da el koyduğu İran petrol tankerinin kaptanıyla 3 kişiyi serbest bıraktı.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Cebelitarık'ta Suriye’ye yönelik ambargoyu ihlal ettiği gerekçesiyle İran'a ait Grace 1 petrol tankerini alıkoymuştu. İran ise misilleme yaparak 19 Temmuz’da Hürmüz Boğazı'nda denizcilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere bandıralı petrol tankeri Steno Impero'yu alıkoyduğunu açıklamıştı. Sonrasında İngiltere, Avrupa Birliği (AB) deniz koruma misyonunu oluşturulması için girişimde bulunmuş AB ülkeleri ile görüşmelere başlamıştı.