İngiltere'nin ''Ankara Anlaşması'' vizesi bitiyor

AA 26 Ekim 2020 Pazartesi 10:50 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 10:50

CSS Legal'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İnce, 31 Aralık 2020’de Brexit’in gerçekleşmesiyle değişecek yeni göçmenlik kriterlerinin yayınlandığını ve İngiltere'nin Ankara Anlaşması vizesinin bu tarihte kesin olarak biteceğini belirtti.

İnce, yapılan söz konusu değişikliklerin Türk vatandaşları ile Avrupa Birliği vatandaşı olan kişileri kapsayacağını bildirdi.

İnce, konuya ilişkin, "İngiltere turist vizesi, çalışma vizesi, öğrenci vizesi ve yerleşim vizesi gibi kategorilerde yapılan değişiklikler de kasım ayı itibariyle devreye girecek.” ifadelerini kullandı.

Açıklanan yeni kurallara bağlı olarak Avrupa Birliği vatandaşlarının serbest dolaşım haklarının da 31 Aralık’ta son bulacağını hatırlatan İnce, yeni vize başvurusunda bulunacak kişilerin güncellenen kriterlere hakim olmadan, profesyonel destek almaksızın hareket etmelerinin riskli olacağını kaydetti.

Hüberya İnce, İngiltere’de kendi işlerini kurmak isteyen Türk vatandaşlarının Ankara Anlaşması vizesi başvurularını 31 Aralık tarihinden önce CSS Legal ofisleriyle iletişime geçerek gerçekleştirmelerinin faydalı olacağı uyarısında bulundu.

