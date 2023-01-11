İngiltere'nin eski Sağlık Bakanı Matt Hancock, Türkiye'de kameralara yansıdı. Matt Hancock, İstanbul'da kıyafet bakarken görüntülendi.

İngiltere medyası, kış mevsiminde Hancock'un İstanbul'a seyahat amacının tatil olamayacağını, ancak saç ekimi ya da diş tedavisi olabileceğine dair ihtimalleri sıraladı.

SAÇ EKİMİ VE DİŞ TEDAVİSİ İDDİALARI

Açıklama yapmak zorunda kalan Hancock, ne saç ekimi ne de diş tedavisi için İstanbul'a geldiğini söyledi.

Hancock, kendisini konuyla ilgili bir gazetecinin aradığını dile getirdi.

Konuşmasının sonunda söylentilere gülümseyen Hancock şunları anlattı: Az önce ofise döndüğümde bir gazeteci aradı ve hafta sonu İstanbul'a saç ekimi ve diş kaplama yaptırmaya gidip gitmediğimi sordu. Hayır. İstanbul'a hafta sonu gittim. Bu hikayede diş yok. Bugün saç var, yarın yok.