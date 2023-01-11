İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2023 Çarşamba / 19 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7891
  • EURO
    20,1902
  • ALTIN
    1137.57
  • BIST100
    4955.64
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'nin eski Sağlık Bakanı Hancock İstanbul'da görüntülendi! ''Saç ekimi'' söylentisi kızdırdı
Dünya

İngiltere'nin eski Sağlık Bakanı Hancock İstanbul'da görüntülendi! ''Saç ekimi'' söylentisi kızdırdı

İngiltere'nin eski Sağlık Bakanı Matt Hancock İstanbul'da görüntülendi. Alışveriş yaparken kameralara yansıyan Hancock'un ziyaret amacının tedavi olduğu iddia edildi. Hancock ise iddialarla ilgili konuştu.

11 Ocak 2023 Çarşamba 10:19 - Güncelleme:
İngiltere'nin eski Sağlık Bakanı Hancock İstanbul'da görüntülendi! ''Saç ekimi'' söylentisi kızdırdı
ABONE OL

İngiltere'nin eski Sağlık Bakanı Matt Hancock, Türkiye'de kameralara yansıdı. Matt Hancock, İstanbul'da kıyafet bakarken görüntülendi.

İngiltere medyası, kış mevsiminde Hancock'un İstanbul'a seyahat amacının tatil olamayacağını, ancak saç ekimi ya da diş tedavisi olabileceğine dair ihtimalleri sıraladı.

SAÇ EKİMİ VE DİŞ TEDAVİSİ İDDİALARI

Açıklama yapmak zorunda kalan Hancock, ne saç ekimi ne de diş tedavisi için İstanbul'a geldiğini söyledi.

Hancock, kendisini konuyla ilgili bir gazetecinin aradığını dile getirdi.

Konuşmasının sonunda söylentilere gülümseyen Hancock şunları anlattı: Az önce ofise döndüğümde bir gazeteci aradı ve hafta sonu İstanbul'a saç ekimi ve diş kaplama yaptırmaya gidip gitmediğimi sordu. Hayır. İstanbul'a hafta sonu gittim. Bu hikayede diş yok. Bugün saç var, yarın yok.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.