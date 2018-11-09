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İngiltere'nin ulaştırmadan sorumlu Devlet Bakanı Johnson istifa etti

İngiltere'de, Ulaştırmadan sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson, Brexit konusunda ikinci bir referandum yapılması çağrısında bulunarak, istifa ettiğini açıkladı.

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Twitter hesabından yayımladığı mesajla bakanlık görevinden istifa ettiğini duyuran Johnson, paylaştığı video ve makaleyle kararının gerekçelerini sıraladı.

Johnson, hükümetin Brexit politikasını "tutarsız" olarak nitelendirerek, "Brexit bir zamanlar verilen sözlerin uzağında bir gerçekliğe dönüştüğü için bu konuda son sözü halka bırakmak demokratik olacaktır." ifadesini kullandı.

Brexit taslağının, ülkeyi üzerinde söz sahibi olamayacağı AB kurallarına tabi kılarak, ekonomiyi zayıflatacacağını belirten Johnson, "anlaşmasız ayrılığın" da ülkeye büyük zarar vereceğini kaydetti.

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın da kardeşi olan Jo Johnson, hükümetin temmuz ayında yeni Brexit yaklaşımını açıklamasının ardından Brexit yüzünden istifa eden 3'üncü bakan oldu.

Daha önce Boris Johnson Dışişleri Bakanlığından, David Davis de Brexit Bakanlığından istifa etmişti.

Jo Johnson 2016'da yapılan Brexit referandumunda Boris Johnson'ın aksine AB'de kalınmasından yana kampanya yürütmüştü.

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