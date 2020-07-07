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Dünya

Rusya'nın İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle karşı yaptırım uygulayacağı duyuruldu

Rusya'nın İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle karşı yaptırım uygulayacağı duyuruldu

07 Temmuz 2020 Salı 13:16 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 13:17
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