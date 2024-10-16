The Times of Israel gazetesinin haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillileri destekleyen ve aşırılık yanlısı yorumlar yapan Ben-Gvir ve Smotrich, kendilerine yaptırım uygulamayı "değerlendirdiklerini" açıklayan İngiltere Başbakanı Starmer'a yanıt verdi.

Ben Gvir, yaptığı açıklamada, "İngilizlerin manda günlerinin sona erdiğini bilmeleri gerekiyor." dedi.

Arap Birliği'den İsrail'e kınama Starmer'ın olası yaptırıma ilişkin açıklamasının kendisini "korkutmadığını" belirten Ben Gvir, X hesabında, İngiltere'nin Filistin'e Yahudi göçünü kısıtlamak için 1939'da yayımladığı "Beyaz Belge"ye atıf yaparak ironik bir dille "Beyaz Belge'ye saygısızlık!" ifadelerini kullandı.

Smotrich ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiliz mandası" ve "Beyaz Belge"nin artık geçerli olmadığı ifadeleriyle tepki gösterdi.

Başbakan Starmer, bugün İngiltere parlamentosunda haftalık "Başbakan'a Sorular" oturumunda milletvekillerinin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtlamıştı.

Liberal Demokrat Parti lideri Ed Davey, Starmer'a İsrailli aşırı sağcı Smotrich'in "Gazze'de 2 milyon insanı aç bırakmanın haklı ve ahlaki olabileceğini savunduğunu" aktarıp, Ben-Gvir'in de "Batı Şeria'da 19 yaşındaki bir genci öldüren yerleşimcilere kahraman dediğini" hatırlatarak, iki bakana yaptırım uygulayıp uygulamayacağını sormuştu.

İran, İsrail'in nükleer tesislere saldırısını uzak bir ihtimal olarak görüyor Starmer da "Batı Şeria'da ve aynı zamanda bölge genelinde gerçekten endişe verici diğer faaliyetlerle birlikte açıkça korkunç yorumlar olduğu için bunu (yaptırımı) değerlendiriyoruz." karşılığını vermişti.

AŞIRI SAĞCI BAKANLAR TEPKİLERİN ODAĞINDA

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich, sık sık Mescid-i Aksa'ya yaptıkları baskınlarla bölgesel ve uluslararası tepkilere yol açıyor.

İsrail'deki Maariv gazetesine demeç veren Ben-Gvir, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması yapmak yerine Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri gerektiğini savunmuştu.

Ben-Gvir, "Gazze topraklarını işgal eder ve onlara yaptıklarının bedelini toprakla ödeyeceklerini söylersek, yakıt girişini durdurursak ve gönüllü göçü teşvik edersek nihayetinde tam bir zafer elde edeceğimize inanıyorum. Bu bizim İsrail tarihinde ilk kez veya iki kez yaptığımız bir şey değil, bunu bir kez daha yapabiliriz." demişti.

Almanya 'Nazi' politikasında ısrarcı! İsrail soykırımına desteğini yineledi Gazze'ye yakıtın kesilmesi gerektiğini aylardır söylediğini vurgulayan Ben-Gvir, "İsrail'in Gazze'den yakıtı ve insani yardımları kesmesi durumunda Hamas iki hafta içinde teslim olacak." iddiasında bulunmuştu.

Bakan Smotrich de 5 Ağustos'ta düzenlenen bir konferansta, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları ve insani yardımları engellemeleri nedeniyle aylardır açlık ve kıtlık çeken Gazzelilerin tamamının ölmesinin "meşru" olduğunu ima etmişti.