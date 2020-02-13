İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0616
  • EURO
    6,5804
  • ALTIN
    306.543
  • BIST100
    120513
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere Maliye Bakanlığı'na Rishi Sunak atandı
Dünya

İngiltere Maliye Bakanlığı'na Rishi Sunak atandı

İngiltere Maliye Bakanlığı görevine Rishi Sunak'ın atandığı bildirildi.

AA13 Şubat 2020 Perşembe16:08 - Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 16:08

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, Maliye Bakanı Sajid Javid’in istifasının ardından yerine daha önce Hazine Bakanı olarak görev yapan Sunak’ın atandığı duyuruldu.

39 yaşındaki Sunak ilk kez 2015 yılında Muhafazakar Parti vekili olarak parlamentoya girmişti.

Rishi Sunak, Winchester Koleji'ni bitirdikten sonra Oxford Üniversitesi'nde Politika, Felsefe ve Ekonomi alanlarında lisans eğitimi aldı. Sunak daha sonra ABD Stanford Üniversitesi'nde MBA (işletme yüksek lisansı) yaptı. Sunak, 1960’lı yıllarda İngiltere’ye göç eden Hint asıllı bir aileden geliyor.

ABD'nin Suriye Temsilcisi jeffrey Ankara'da Türkçe açıklama yaptı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi
Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi

Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi

Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu
Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu

Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu

Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın
Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın

Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın

Nefes kesen operasyon! Çatışma anı saniye saniye görüntülendi
Nefes kesen operasyon! Çatışma anı saniye saniye görüntülendi

Nefes kesen operasyon! Çatışma anı saniye saniye görüntülendi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.