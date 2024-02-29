İngiltere'yi topa tuttu! İskoç Başbakan: İsrail'e silah vermeyi durdurmalılar

İngiltere merkezli Middle East Eye internet sitesine konuşan Yusuf, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve İngiltere'nin bu konudaki tutumunu değerlendirdi.

Filistinli eşi Nadia El-Nakla'nın annesi ve babasının saldırılar sırasında Gazze'de mahsur kalmasını hatırlatan Yusuf, "Hayatımın en kötü dört haftasıydı. Kayınvalidem ve kayınbabamın öldürülüp öldürülmediğini bilmiyorduk." diye konuştu.

Yusuf, ülkenin en güçlü siyasi figürlerinden biri olmasına rağmen eşinin ailesini Gazze'den çıkaramadığını, 4 hafta boyunca büyük çaresizlik duyduğunu ifade etti.

Kayınvalidesi ile kayınbabasının mahsur kaldıkları sırada kendilerinde travma yaratacak olaylara şahit olduğunu kaydeden Yusuf, "Benim için en anlaşılmaz olan durum (Gazze) bu düzeyde bir acının televizyon kanallarında gösteriliyor olması. Dünya bunu ya umursamıyor ya da açıkçası durdurabilecek kadar umursamıyor gibi görünüyor." değerlendirmesini yaptı.

Yusuf, 7 Ekim'den sonra Batı'da ateşkes çağrısında bulunan ilk liderlerden olduğuna işaret ederek İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer dahil, ülkedeki çeşitli siyasi figürlere mektup yazdığının altını çizdi.

Sunak'ın mektubu yanıtladığından bile emin olmadığını aktaran Yusuf, "Eğer aldıysam bile şu anki tutumundan farklı bir yanıt almamışımdır." ifadelerini kullandı.

Yusuf, Starmer'ın Gazze konusundaki tutumuna da değinerek "Bir insan hakları avukatı olarak özellikle saldırıların ilk günlerinde toplu cezalandırmayı haklı çıkarmaya çalışması beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Onun geçmişine sahip birisi bu durumu daha iyi ele almalıydı. Tutumu yalnızca sorumsuzca değil aynı zamanda tamamen yanlıştı." dedi.

- "Dünya izliyor. Her birimiz yargılanacağız. Tarih bizi yargılayacak"

Hamza Yusuf, İngiltere'nin Gazze konusundaki tutumuna ilişkin, "İngiltere hükümetinin İsrail'e silah vermeyi durdurması gerekiyor." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde yaşamını kaybeden sivillere değinen Yusuf, "İnsancıl hukukun alenen ihlalinden sorumlu bir orduya ve hükümete silah tedarik etmenin gerekçesi ne olabilir?" ifadelerini kullandı.

Yusuf, konuya ilişkin İngiltere hükümetiyle iletişime geçeceğini belirterek "elinden geleni yapacağı" mesajını verdi.

Ramazan ayında "İsrail'in işgal başlatma tehdidinin toplu katliama yol açacağını" ifade eden Yusuf, doğru olanın İsrail'e silah tedarik etmemek olduğunu, İngiltere hükümetinin, kendisini dinlemesini umduğunu söyledi.

Yusuf, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye ilişkin istikrarlı bir tutumu olduğunu belirtti ve Gazze'de "derhal ateşkes sağlanması için uluslararası toplum olarak ellerinden geleni yapmaları gerektiğini" vurguladı.

Gazze konusunda bir çifte standart olduğunu belirten Yusuf, "Batı'nın Gazze'deki duruma verdiği yanıta bakılırsa, ahlaki otoritemizi kaybettik." ifadesini kullandı.

Yusuf, Gazze'de masum çocuklar, kadınlar ve erkeklerin olduğunun altını çizerek "Onlar suç işlemedi, herhangi bir saldırıda yer almadı." dedi.

Bölgedeki sivillerin "insani bir felaket" yaşadığını dile getiren Yusuf, "Dünya izliyor. Her birimiz yargılanacağız. Tarih bizi yargılayacak." diye konuştu.

Yusuf, Gazze'de ateşkese ihtiyaç olduğunu belirterek bölgedeki sivillere ilişkin "Çok üzgünüm çünkü hükümetler tarafından yüzüstü bırakıldınız. İktidardakiler, sizi koruması gereken çok uluslu kuruluşlar tarafından yüzüstü bırakıldınız. Çocukları bile koruyamadık." ifadelerini kullandı.