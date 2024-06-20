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Dünya

İnşaat halindeki camiye ırkçı saldırı!

Fransa'da Tarn-et-Garonne vilayetine bağlı Montauban kentinde yapımı devam eden caminin duvarına gamalı haçlar çizildiği belirtildi.

AA20 Haziran 2024 Perşembe 08:17 - Güncelleme:
İnşaat halindeki camiye ırkçı saldırı!
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Fransa İslam Konseyinin (CFCM) X hesabından yapılan açıklamaya göre, Montauban'da inşaat halindeki caminin duvarına ırkçı ifadeler yazıldı, gamalı haçlar çizildi.

CFCM'nin paylaştığı fotoğraflarda cami duvarında "Evinize dönün pis Araplar" yazısı görülüyor.

Olayı kınayan CFCM, cami cemaatine ve yetkililerine desteğini ifade etti.

Montauban Belediye Başkanı Brigitte Bareges, camiye yönelik saldırıyla ilgili X hesabından yaptığı açıklamada, "Bu dayanılmaz yazıları en sert şekilde kınıyorum." ifadesini kullandı.

Bareges, belediye ekiplerinin yazıları sildiğini belirtti.

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