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Dünya

İnsan Hakları İçin Çalışan İsrailli Doktorlardan Gazze'deki sağlık krizine tepki: ''Bebekler ölümle mücadele ediyor''

İnsan Hakları İçin Çalışan İsrailli Doktorlar tarafından Gazze'de birçok hastanenin kullanılamaz hale gelmesine yol açan saldırılara tepki gösterilerek, “Şifa Hastanesi'nde 2 prematüre bebek hayatını kaybetti ve diğer 37 prematüre bebeğin hayatı büyük tehlikede. Kuvözde 39 yeni doğan bebeğimiz, o bebekler ölümle mücadele ediyor” açıklamasında bulunuldu.

İHA12 Kasım 2023 Pazar 00:10 - Güncelleme:
İnsan Hakları İçin Çalışan İsrailli Doktorlardan Gazze'deki sağlık krizine tepki: ''Bebekler ölümle mücadele ediyor''
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Tel-Aviv merkezli sağlık çalışanları örgütü İnsan Hakları İçin İsrailli Doktorlardan yapılan açıklamada, "Şifa Hastanesi'nde 2 prematüre bebek hayatını kaybetti ve diğer 37 prematüre bebeğin hayatı büyük tehlikede" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'İn Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölgede saldırılar nedeniyle can kaybı her geçen saat artarken, hastanelerde yakıtın tükenmesi yoğun bakım hastaları ve prematüre bebekler başta olmak üzere tedavi gören çok sayıda Filistinli'nin yaşamını tehdit ediyor.

"BEBEKLER ÖLÜMLE MÜCADELE EDİYOR"

"Tel-Aviv merkezli sağlık çalışanları örgütü İnsan Hakları İçin İsrailli Doktorlar tarafından bugün yapılan açıklamada, "Elektrik kesintisi nedeniyle yeni doğan yoğun bakım ünitesinin çalışmayı durdurduğunu söyleyebiliriz. Şifa Hastanesi'nde 2 prematüre bebek hayatını kaybetti. Diğer 37 prematüre bebeğin ise hayatı büyük tehlikede" ifadeleri kullanıldı.

Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Youssef Abu Alreesh bugün, "Tüm dünyayı, tüm jeneratörlerin kapalı, tüm güç kaynaklarının devre dışı olduğu konusunda uyardığımız bir an. Kuvözde 39 yeni doğan bebeğimiz, o bebekler ölümle mücadele ediyor" açıklamasını yapmıştı.

  • İsrailli doktorlar
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