İnsan Hakları İzleme Örgütü: Yemen'e insani yardımlar sistematik olarak engelleniyor

AA 14 Eylül 2020 Pazartesi 21:41 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 21:41

HRW, yayımladığı son raporunda, kıtlığa sürüklenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla boğuşan Yemen'de savaşın taraflarının insani yardımları kısıtladığına dikkati çekti.

İnsani yardımlara hem Husiler, hem hükümet güçleri hem de Yemen'in güneyindeki Birleşik Arap Emirlikleri destekli ayrılıkçılar tarafından 'sistematik' müdahalelerde de bulunulduğu ifade edilen raporda, dünyanın en kötü insani krizlerden birinin yaşandığı ülkede milyonlarca Yemenlinin bu yardımlara muhtaç olduğu ifade edildi.

Yemen'de savaşan taraflara insani yardımların engellenmesine son vermeleri çağrısı yapan HRW, Birleşmiş Milletlere de yardımların engellenmesine ilişkin bağımsız bir soruşturma başlatması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise günlük basın brifinginde, Dünya Gıda Programının da kısıtlamalar yüzünden yardım faaliyetlerinin bir kısmını askıya almak zorunda kaldığını söyledi.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

2 binden fazla yeni tip koronavirüs vakasının görüldüğü ve 500'ün üzerinde kişinin salgın yüzünden hayatını kaybettiği Yemen'de, Kovid-19'a bağlı ölüm oranının dünya ortalamasından 4 kat fazla olduğu belirtiliyor.