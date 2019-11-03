‘İnsan yüzlü’ köpek sosyal medya yıldızı

İlk önce ‘Frida’ ismi verilen sevimli ‘kaşlı köpek’ sosyal medya yıldızı oldu, yeni sahibini çabuk buldu, ismi ise bir kez daha değiştirildi. Bratsk’ta hayvan barınağında çalışan gönüllüler, sokakta ‘kaşlı’ bir köpek buldu. İlk önce barınak çalışanları, köpeğin kaşlarının çocuklar tarafından çizildiğini düşünüyordu ancak veterinerler kaşların gerçek olduğunu teyit etti. Gönüllüler, ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun ismi verdikleri küçük Frida’nın görüntülerini internette yayınladılar ve kısa sürede hayvana yeni sahibi buldular.