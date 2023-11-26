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Dünya

İnsani arada Gazze Şeridi'ne 200 tırdan fazla yardım ulaştı

İsrail ile Hamas arasında varılan insani aranın ardından Gazze Şeridi'ne geçen yardım tırı sayısı 200 oldu.

IHA26 Kasım 2023 Pazar 12:25 - Güncelleme:
İnsani arada Gazze Şeridi'ne 200 tırdan fazla yardım ulaştı
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İsrail ile Hamas arasında çatışmaların durmasına, esir takasına ve Gazze'ye insani yardım girişine imkan tanıyacak 4 günlük insani ara, 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de başlamıştı. İnsani aranın başlamasının ardından insani yardım tırlarının Gazze Şeridi'ne geçişi devam ediyor. Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan geçen tırlar Gazze Şeridi'ne gıda malzemeleri gibi temel ihtiyaç malzemelerini taşıyor. İnsani aranın başlamasından bu yana Gazze Şeridi'ne 200 tır geçti. Varılan anlaşma ile yardım taşıyan tırlar 7 Ekim'den bu yana ilk kez Gazze Şeridi'nin kuzeyine de ulaşmış olacak. İsrail tarafından yapılan açıklamada tırların 61 tırın Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçtiği kaydedildi. Böylece Kuzey valiliklere gıda, su, barınma ekipmanları ve tıbbi malzeme içeren 61 tırlık en büyük yardım konvoyunun gönderilmiş oldu.

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