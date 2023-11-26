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Dünya

İnsani aranın ikinci gününde Gazze'ye giren yardım tırı sayısı belli oldu

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilen 4 günlük insani aranın ikinci gününde, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 187 tır ile insani yardım ulaştığı bildirildi.

AA26 Kasım 2023 Pazar 01:32 - Güncelleme:
İnsani aranın ikinci gününde Gazze'ye giren yardım tırı sayısı belli oldu
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Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, uzlaşı kapsamında Mısır Kızılayından insani yardımların teslim alınmaya devam edildiği belirtildi.

Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan 25 Kasım Cumartesi günü 187 tır dolusu insani yardımın teslim alındığı, yardımların gıda, içme suyu, tıbbi malzeme ve ilaçlardan oluştuğu ifade edildi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Hamas, insani aranın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tırının girişini kapsadığını duyurmuştu.

  • Gazze Yardım
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