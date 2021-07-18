''İnsanları öldürüyorlar'' demişti! Facebook'tan Biden'a tepki

AA 18 Temmuz 2021 Pazar 14:27 - Güncelleme: 18 Temmuz 2021 Pazar 14:27

Business Insider'ın haberine göre, Facebook yetkilisi Guy Rosen, yayımladığı blog yazısıyla Biden'ın iddiasına yanıt verdi.

Rosen, "Gerçek şu ki ABD'de Facebook kullanıcıları arasında aşı kabulü arttı. Bu ve diğer gerçekler, yönetimin son günlerde öne sürdüğünden çok farklı bir hikaye anlatıyor." ifadesini kullandı.

Facebook'un kullanıcılarına anket yapmak için Nisan 2020'den bu yana Carnegie Mellon Üniversitesi ve Maryland Üniversitesiyle birlikte çalıştığını vurgulayan Rosen, "ABD'de Facebook kullanıcıları için aşı tereddüdü yüzde 50 azaldı ve her geçen gün aşıları daha fazla kabul ediyorlar." görüşünü paylaştı.

Biden'ın 4 Temmuz'a kadar ülkedeki yetişkinleri yüzde 70 aşılama hedefine ulaşma sözüne de değinen Rosen, "Veriler, ABD'deki Facebook kullanıcılarının yüzde 85'inin Kovid-19 aşısı olduğunu veya olmak istediğini gösteriyor. Başkan Biden'ın hedefi, Amerikalıların yüzde 70'inin, 4 Temmuz'a kadar aşılanmasını sağlamaktı. Bu hedefe ulaşılamamasının nedeni, Facebook değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de pazar günü itibarıyla yetişkinlerin yüzde 56'sı aşılandı.

- "İNSANLARI ÖLDÜRÜYORLAR"

CNN'nin haberine göre, Beyaz Saray, salgınla ilgili sosyal medyada yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek için söylemlerini artırırken, ABD Başkanı Biden, cuma günü basına yaptığı açıklamada, sosyal medya platformlarını hedef almıştı.

Facebook gibi sosyal medya platformlarının, Kovid-19 salgını konusunda yanlış bilgilerle insanların ölümüne neden olduğunu söyleyen Biden, "İnsanları öldürüyorlar. Yani gerçekten, bak, sahip olduğumuz tek salgın aşısızlar arasında. İnsanları öldürüyorlar." ifadelerine yer vermişti.

