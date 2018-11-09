Kosaçev: İnsanlığın NATO'dan kurtarılması gerek
Rusya Federasyonu Konseyi Uluslararası Ilişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, insanlığın NATO'dan kurtarılması gerektiğini söyledi.
- DHA
Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in, Rusya´nın Belarus´a baskı yapacağından şüphe duymadığını belirterek, Rusya´nın Belarus´u kendi tarafına dahil etme çabasının tehdit oluşturduğunu söylemesi üzerine bir açıklama yapan Kosaçev, NATO´nun uzun yıllardır Gürcistan ve Ukrayna yönetimini NATO´ya üyeliğe ittiğini, NATO´nun yeni üyelerinin topraklarında daimi olarak silahlı kuvvetlerinin yerleştirilmesini yasaklayan anlaşmayı ihlal ettiğini belirtti.
Kosaçev, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Neden tüm bunları söylüyorlar? Çünkü bu tür beyaz yalanlar kabul edilebilir. Belarus da dahil olmak üzere komşu hakları Rusya´dan korumak gerektiğini öne sürüyorlar. Aksine insanlığın NATO´dan kurtarılması gerek."
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