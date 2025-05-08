İnsanlık dışı adım! İsrail'den Filistinliler için Nazi toplama kampı planı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işgalini genişletme planları reddedildi.

Açıklamada, "Uluslararası hukukun tüm kuralları ihlal edilerek, sistematik tecrit planları kapsamında insani yardımların kontrol edilmesi ve dağıtılması üzerinden işgalci İsrail'in Nazi toplama kampları gibi zorunlu tecrit kampları kurma planlarını kesin bir şekilde reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in planlarının "hiçbir açıdan kabul edilemez, insanlık dışı bir örnek" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu planın adalet ve insanlık onuru gibi ilkelerle çeliştiği vurgulandı.

"Filistin halkı, tüm oluşumlarıyla bu suç planlarına karşı koyacaktır." ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail planının insani yardımı abluka, aç bırakma ve boyun eğdirme aracı haline getirmeyi amaçladığı belirtildi.

Uluslararası toplum ile insan hakları ve hukuk kuruluşlarına seslenilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı yürüttüğü kaosa son vermek için acil müdahale çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinden tarihi ve insani sorumluluklarını üstlenmeleri, Gazze'deki Filistin halkını kurtarmak için İsrail'in soykırım, aç bırakma ve tecrit etme gibi suçlarının durdurulması istendi.

- GAZZE'DE İŞGALİ GENİŞLETEN PLAN

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını kabul etmişti. Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor.

Ayrıca İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de yer alıyor.

Planın kabul edilmesi sonrası yerel basına konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceklerini söylemişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04.36 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlinin evine düzenlediği baskında aile üyelerini gözaltına aldı.

02.40 ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (WCK), İsrail'in iki aydan fazladır tam abluka uyguladığı Gazze'deki tedariklerinin tükendiğini bildirdi.

02.19 Gazze'deki hükümet, İsrail'in yardım dağıtım mekanizması bahanesiyle Filistinliler için "Nazi toplama kamplarına benzer zorunlu tecrit kampları kurmayı" planladığı konusunda uyarıda bulundu.

00.05 Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze Şeridi ve Filistin topraklarını işgali ve ele geçirmesine ilişkin açıklamasını "kesinlikle" reddettiğini duyurdu.

00.00 Fetih Hareketi, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin İsrail tarafından aç bırakılmasının "uluslararası sistemin çöküşüne dair açık bir kanıt" olduğunu açıkladı.

- ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 545 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 856 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 653'e, yaralıların sayısının da 118 bin 897'ye yükseldi.