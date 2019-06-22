İnsanlık dışı  emirle dram

Yönetime geldiği günden itibaren göçmen karşıtı politika izleyen ABD Başkanı Donald Trump, çok tartışılan kararını uygulamak için ilk adımı bugün şafak vaktinde atması bekleniyor. Amerikan basınında yer alan haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump, ABD Göçmenlik ve Sınır Muhafaza (ICE) Birimine, yasa dışı göçmen ailelerin pazar (bugün) gününden itibaren toplatılmasını istedi.

AİLELER HEDEFTE

Amerikan basınının konuya yakın 3 kaynağına dayandırdığı habere göre, Trump ICE’ye daha önce sınır dışı bildirimi almış ailelerin pazar gününden itibaren toplatılması emri verdi. Trump’ın emriyle başlatılacak şafak baskınlarında Houston, Chicago, Miami, Los Angeles gibi göçmen nüfusunun yüksek olduğu kentlerde yaşayan iki binin üzerindeki ailenin etkileneceği tahmin ediliyor.

ÇOCUKLARI ETKİLER

ABD İç Güvenlik Bakanlığına vekalet eden Kevin McAleenan’ın ICE’yi büyük çaplı bir operasyonun çocukları ailelerinden ayırabileceği uyarısında bulunduğu da belirtiliyor. ABD Başkanı Trump, pazartesi günü attığı tweet ile söz konusu operasyonun sinyalini vererek “Gelecek hafta ICE, ABD’ye yasadışı yollarla giren milyonlarca yasadışı yabancıyı ülkeden çıkarma sürecini başlatacak. Geldikleri gibi hızla, bu ülkeden çıkarılacaklar” ifadesini kullandı.

Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Trump, yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle mücadele gerekçesiyle Meksika ile sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.