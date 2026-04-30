March to Gaza Greece tarafından yapılan açıklamada, Tam Tam adlı teknenin Girit açıklarında Yunanistan'ın arama-kurtarma sorumluluk sahasında İsrail askeri unsurlarının saldırısına uğradığı ve açık denizde sürüklenir halde bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, teknede bulunan kişilerin yardım beklediği belirtilirken, Yunan sahil güvenliği, bölgeye yaklaşmasına rağmen tekneye yardım etmeyi reddetmekle suçlandı.

Açıklamada, "Bu davranış yalnızca kabul edilemez değildir, aynı zamanda yasa dışıdır. Bu bölgedeki arama ve kurtarma faaliyetleri Yunan devletinin hukuki yükümlülüğüdür. Hükümetin siyasi ittifaklarına göre kullanabileceği bir takdir yetkisi değildir." ifadeleri kullanıldı.

- KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.