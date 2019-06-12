Ukrayna’nın Çernobil kentinde 1986 yılında meydana gelen nükleer felaketin ardından yaşananların konu edildiği Çernobil dizisi, felaket bölgesine turist ilgisini yüzde 30 ilâ 40 oranında artırdı. HBO yapımı olan ve kısa sürede dünya çapında milyonlarca izleyicinin ilgisiyle karşılanan Çernobil dizisinin popülerliğini artırdığı bölgeler arasında Çernobil Nükleer Santrali çalışanları için 1970 yılında kurulan fakat şu an “hayalet şehir” olarak adlandırılan Pripyat kenti de bulunuyor.

Sosyal medya kullanıcılarının nükleer felaketin yaşandığı Çernobil ve Pripyat bölgelerine yönelik ilgisiyle ilgili tepkisini dile getiren Çernobil dizisinin yazarı Craig Mazin, resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Çernobil dizisinin felaket bölgesine yönelik bir turizm akımı başlatmış olmasının harika bir şey olduğunu, fakat piyasada dolaşan fotoğrafların hoş olmadığını aktaran Mazin, “Eğer orayı ziyaret ediyorsanız, orada korkunç bir trajedi yaşandığını unutmayın lütfen. Hayatını kaybedenlere ve acı çekenlere karşı saygılı davranın.” ifadelerini kullandı.

ÇERNOBİL DİZİSİ

Oz, The Sopranos ve Game of Thrones gibi adından çokça söz ettiren dizilerin yapımcısı olan HBO tarafından ekranlara taşınan Çernobil’in başrollerinde Jared Harris, Stellan Skarsgard ve Emily Watson bulunuyor.

Craig Mazin tarafından yazılan Çernobil dizisi, Ukrayna’nın Pripyat kentindeki enerji santralinde bulunan bir nükleer reaktörün patlamasının ardından yaşananları anlatıyor. Bölgedeki insanlar, hayvanlar ve doğanın korkunç bir şekilde yok olmasının siyasi yankılarının konu edildiği Çernobil dizisi, Johan Renck tarafından yönetiliyor.

ÇERNOBİL FELAKETİ VE PRİPYAT ŞEHRİ

Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre, 1986 yılında meydana gelen Çernobil nükleer felaketinin yaşandığı esnada iki kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise akut radyasyon zehirlenmesi sonucunda ilerleyen yıllarda hayatlarını kaybetti. İtfaiye ve acil durum ekiplerinden oluşan yaklaşık bin kişi ise yüksek dozda radyasyona maruz kaldı. Yardım ekiplerinde bulunanlardan 28-42 tanesi ise ilerleyen aylarda hayatlarını kaybetti. Yaşanan facianın üzerinden yıllar geçtikten sonra olayla ilgili olarak hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bini bulmuş olabileceği düşünülüyor.

Radyoaktif sızıntıların Türkiye’nin Karadeniz kıyıları ile İskandinav ülkelerine de yayılmış olmasına rağmen Ukrayna, Belarus ve Rusya haricindeki yerlerde Çernobil faciası ile kanser oranlarının artış göstermesi arasında doğrudan bir ilişki olduğu saptanamadı.

Nükleer felaketin radyasyon etkisi hâlen Ukrayna ve Avrupa’nın bazı bölgelerindeki etkisini sürdürürken, felaketin ardından yaklaşık 116 bin kişinin yaşadığı Pripyat şehri ve 30 kilometre çapındaki alanda yaşayanlar tahliye edildi.

Çernobil faciasının yaşandığı bölge 1990’lı yılların sonlarına doğru turistlere açılırken, bölgenin popülerliği özellikle son 5-10 yılda artış gösterdi. Özellikle ağaçlarla çevrili olan “hayalet şehir” Pripyat’ın popülerliği günbegün artarken, bölgeye gelen ziyaretçilerin giriş ve çıkışlarda radyasyon düzeyleri kontrol ediliyor.