Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde, 78. Cannes Film Festivali'ne ev sahipliği yapan Cannes da dahil olmak üzere geniş bir alanda ciddi bir elektrik kesintisi yaşandı.

Fransız basının bildirdiğine göre organizatörler, "Cineum'da planlanan gösterimlere geçici olarak ara verildi ve elektrik geldiğinde yeniden başlayacak" denildi.

Yerel yetkililerin bildirdiği kesinti sonrası, birçok kişi sokaklarda beklemeye başladı.

İSPANYA VE PORTEKİZ'İ HATIRLATTI

France Info radyosu, bir elektrik hattının düşmesi sonucu meydana gelen kesintiden bölgedeki 160 bin hanenin etkilendiğini bildirdi.

Bu olay, geçtiğimiz ay İspanya, Portekiz ve Fransa'nın çeşitli bölgelerinde milyonlarca insanı elektriksiz bırakan geniş çaplı kesintilerin ardından meydana geldi.

KARTLAR ÇALIŞMIYOR

Kesinti, Cannes Film Festivali'nin kapanış törenine saatler kala başladı.

Bazı çalışanlar, Cannes genelinde elektriklerin kesik olduğunu, mağaza ve restoranlarda ışıkların kapalı olduğunu ve sadece nakit ödeme yapılabildiğini bildirdi.

TRAFİK IŞIKLARI SÖNDÜ

Trafik ışıkları da çalışmadığı için yollarda tıkanmalar meydana geldi.

İnternet kesintilerinin yaşandığı, WhatsApp gibi popüler uygulamalarınç evrimdışı olduğu kaydedildi.