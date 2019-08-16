İnternet tarifi kör ediyordu! Genç kızın yüzü tanınmaz hale geldi
İngiliz Bethany Rosser, internette bulduğu tarifle mikrodalgada yumurta haşlamaya kalkınca hayatının hatasını yaptı. Yumurtalar bomba gibi patladı, genç kızın yüzü tanınmaz hale geldi.
Redditch kentinde yaşayan 22 yaşındaki Bethany Rosser, yanlış tarif yüzünden neredeyse gözlerini kaybediyordu. Genç kadının internette bulduğu tarifte, yumurtanın önce tuzlu suda bekletilmesi, ardından mikrodalga fırında pişirilmesi tavsiye ediliyordu. Tuzlu suyun yumurta kabuğunun patlamasına izin vermeyeceği iddia ediliyordu. Ancak Rosser başına geleceklerden habersizdi.
YÜZÜ YANDI
Talimatları uygulayan genç kız, kabuklu yumurtaları 6 dakika mikrodalgada kaynattıktan sonra soğuması için bir kaba koydu. Kontrol etmeye kalktığında ise yumurtalar büyük bir gürültüyle patladı ve Rosser’in suratının sol tarafını yaktı. Hastaneye kaldırılan kızın yüzünde ciddi yanıklar oluşurken, sol gözünde de geçici görme kaybı tespit edildi. Korkunç bir deneyimini yaşadığını belirten Bethany, “Bir daha asla böyle bir şey yapmam” dedi.
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