İnternet tarifi kör ediyordu! Genç kızın yüzü tanınmaz hale geldi

Redditch kentinde yaşayan 22 yaşındaki Bethany Rosser, yanlış tarif yüzünden neredeyse gözlerini kaybediyordu. Genç kadının internette bulduğu tarifte, yumurtanın önce tuzlu suda bekletilmesi, ardından mikrodalga fırında pişirilmesi tavsiye ediliyordu. Tuzlu suyun yumurta kabuğunun patlamasına izin vermeyeceği iddia ediliyordu. Ancak Rosser başına geleceklerden habersizdi.

YÜZÜ YANDI

Talimatları uygulayan genç kız, kabuklu yumurtaları 6 dakika mikrodalgada kaynattıktan sonra soğuması için bir kaba koydu. Kontrol etmeye kalktığında ise yumurtalar büyük bir gürültüyle patladı ve Rosser’in suratının sol tarafını yaktı. Hastaneye kaldırılan kızın yüzünde ciddi yanıklar oluşurken, sol gözünde de geçici görme kaybı tespit edildi. Korkunç bir deneyimini yaşadığını belirten Bethany, “Bir daha asla böyle bir şey yapmam” dedi.