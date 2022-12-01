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Dünya

İnterpol kırmızı bültenle arıyordu... Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba Almanya'nın Mannheim şehrinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

IHA1 Aralık 2022 Perşembe 19:06 - Güncelleme:
İnterpol kırmızı bültenle arıyordu... Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi
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İnterpol-Europol Daire Başkanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kasten öldürme ve kasten yaralama" suçlarından firarı olarak aranan Serkan Akbaba hakkında İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca kırmızı bülten çıkartılmış ve yurtdışında olduğunun tespit edilmesi üzerine Almanya'nın Mannheim şehrinde yakalanması sağlanmıştır. " denildi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Serkan Akbaba'nın Türk polisine teslim edildiği belirtilen açıklamada "Ayrıca 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'birden fazla kişi ile tehdit, kaçakçılık, basit yaralama' suçlarından da aranan Serkan Akbaba, 30 Kasım 2022 tarihinde İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız görevlileri tarafından Almanya'nın Frankfurt şehrinden teslim alınarak aynı gün adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "tehdit", "kaçakçılık", "basit yaralama", "kasten öldürme ve kasten yaralama" suçlarından aranan ve yurt dışında olduğu tespit edilen Serkan Akbaba'nın, hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonucu, Almanya'da yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, Akbaba'nın, dün Interpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri tarafından, Almanya'nın Frankfurt şehrinde teslim alındığı belirtildi.

Akbaba'nın, aynı gün, adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildiği kaydedildi.

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