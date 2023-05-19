Interpol, Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın ''tutuklanması talebini'' Beyrut'a iletti

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi'nin Basın Sorumlu Venessa Matta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Interpol'ün Selame'nin tutuklanması talebine ilişkin resmi yazıyı kendilerine ilettiğini ve Lübnan yargısının alacağı karara göre talebin yürürlüğe konulacağını söyledi.



Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Interpol'ün resmi yazısının Lübnan Temyiz Mahkemesi'ne ulaştığı ve üzerinde çalışıldığı ifade edildi.



Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame hakkında "kara para aklama, zimmete para geçirme ve yolsuzluk" iddialarıyla Fransa'nın başkenti Paris'te açılan davada mahkeme 16 Mayıs'ta "uluslararası tutuklama" kararı vermişti.



Duruşmada katılmayan Selame, daha sonra yaptığı açıklamada, yasaların ihlal edildiğini ve itiraz hakkını kullanacağını belirtmişti.

Lübnan'da 30 yıldır Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan 72 yaşındaki Selame'nin görev süresi bu ay doluyor. Selame'nin Lübnan'da tutuklanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyor.

- SELAME HAKKINDAKİ YOLSUZLUK SUÇLAMALARI



Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame hakkında ilk olarak, Ocak 2021'de İsviçre'deki adli merciler tarafından "zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" gibi suçlamalarla dava açılmıştı.

İsviçre Başsavcılığı, Selame'nin kardeşi Raca Selame'ye ait Forry Şirketi'nin, Lübnan Merkez Bankasına ait eurobond ve hazine bonoları satışından 2002'den 2014'e kadar 326 milyon dolar ücret ve komisyon aldığını bildirmişti.

Lübnan Başsavcılığı ise Nisan 2021'de İsviçre'nin soruşturma talebi için Lübnan'dan yardım istemesi üzerine Selame hakkında dava açmıştı.

Selame, 17 Kasım 2021'de tüm yatırımlar ve para transferlerine ilişkin belgeleri bir şirketin denetlediğini ve bunları adli mercilere teslim edeceğini duyurmuştu.

Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Avn, 11 Ocak 2022'de Riyad Selame hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıklamış, 19 Şubat 2022'de de Selame'nin ikamet ettiği Lübnan'ın Metn bölgesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklarının dondurulmasına karar vermişti.

Selame ayrıca 16 Mart 2023'te Beyrut'ta, Avrupa'dan gelen adli bir heyetin huzurunda hakkındaki iddialara ilişkin ifade vermişti.

