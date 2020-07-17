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Dünya

Interpol tarafından aranan Fransız MİT ile ortak operasyonda yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu şüpheli, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Suriye'den Türkiye'ye geçiş yaptığı sırada yakalandı.

İHA17 Temmuz 2020 Cuma 19:08 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 19:08
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Suriye’deki çatışma bölgelerinden bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye’ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. 

MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 1’inci Hudut Alay Komutanlığı 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle Suriye sınır hattındaki Akıncı köyü yakınlarından Türkiye’ye geçerken Fransa vatandaşı O.G. yakalandı. 

O.G.’nin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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