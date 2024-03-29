İSTANBUL 24°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2024 Cuma / 20 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3762
  • EURO
    35,0329
  • ALTIN
    2325.67
  • BIST100
    9091.08
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Interpol'ün KKTC'deki profesörü aradığı ortaya çıktı
Dünya

Interpol'ün KKTC'deki profesörü aradığı ortaya çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) bir üniversitede bölüm başkanı olan Prof. Dr. Fadi Al-Turjman'ın Interpol tarafından “cinsel saldırı” ve “öldürmeye teşebbüs” suçlarından arandığı ortaya çıktı.

IHA29 Mart 2024 Cuma 12:56 - Güncelleme:
Interpol'ün KKTC'deki profesörü aradığı ortaya çıktı
ABONE OL

KKTC'deki Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Yapay Zeka Mühendislik bölüm başkanı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman'ın Interpol tarafından çeşitli suçlardan arandığı açıklandı. Resmi Gazete'de yer alan metinde 1982 Kuveyt doğumlu Al-Turjman'ın Kanada'da Interpol tarafından kırmızı bültenle "saldırı", "cinsel saldırı", "öldürmeye teşebbüs" ve "zorla alıkoyma" suçlarından arandığı belirtildi.

KKTC Bakanlar Kurulu, Al-Turjman'ın kamu düzenini, yönetsel düzeni, genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması, halk ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı gizli planlar kurma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle yasaklı göçmen ilan edilmesi kararı aldı.

  • cinsel saldırı
  • öldürmeye teşebbüs
  • kktc
  • interpol

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.