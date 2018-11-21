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INTERPOL'ün yeni başkanı seçildi

INTERPOL'ün yeni başkanı Güney Koreli Kim Jong Yang oldu.

  • star.com.tr
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Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL) başkanlığına Dubai'de yapılan 87. INTERPOL Genel Kurulu Toplantısı'nda yapılan seçimler sonucu Güney Koreli Kim Jong Yang seçildi.
 
Kim Jong Yang, Çin'de yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra istifa eden eski INTERPOL başkanı Meng Hongwei'nin yerine başkanlık görevini vekaleten yürütüyordu.
 
Başkanlık seçimleri ABD ve Rusya arasında gerginliğe sahne olmuştu. ABD'li senatörler Hongwei'den boşalan koltuğa en yakın aday olarak gösterilen Rus adayın seçilmemesi için Trump'a 'uyarı' mektubu göndermiş, Kremlin Sözcüsü Peskov da senatörlerin INTERPOL seçimlerine müdahalesinin kabul edilemez olduğunu belirtmişti.
 
 
 
 
 
 
 
 

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