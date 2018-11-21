INTERPOL'ün yeni başkanı seçildi

Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL) başkanlığına Dubai'de yapılan 87. INTERPOL Genel Kurulu Toplantısı'nda yapılan seçimler sonucu Güney Koreli Kim Jong Yang seçildi.

Kim Jong Yang, Çin'de yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra istifa eden eski INTERPOL başkanı Meng Hongwei'nin yerine başkanlık görevini vekaleten yürütüyordu.