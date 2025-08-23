IPC raporu katil İsrail'in ''Gazze'' iddialarını çürüttü

Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail'in 22 aydır Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaşın yol açtığı ağır insani krize rağmen "kıtlık yok" iddialarını yalanladı.



Hükümet Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) "Gazze kentindeki kıtlık" raporuna dikkat çekildi.

Açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla aynı döneme denk gelen bu raporun, "Gazze'nin insan eliyle yaratılmış bir felaket ve sistematik açlıkla karşı karşıya olduğunu" ortaya koyduğu belirtildi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne dayattığı açlığın "sistematik" olduğunu ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca bir savaş suçu teşkil edebileceğine vurgu yapılan açıklamada, 1,2 milyonu çocuk olmak üzere 2,4 milyon Filistinlinin, İsrail'in sınır kapılarını kapatması ve insani yardım girişini engellemesi nedeniyle açlığın en ağır aşaması olan "beşinci evreye" fiilen girdiği kaydedildi.

Açıklamada, Gazze'ye ulaşan yardım kamyonlarının büyük kısmının ise "İsrail ordusunun koruması altında hareket eden yerel çeteler" tarafından yağmalandığı belirtilerek, bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığı ve karaborsada yüksek fiyatlarla satıldığı bildirildi.

"İsrail söyleminin çelişkileri gerçeği ortaya koyuyor." ifadesi kullanılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin önce kıtlığı reddettiği, ardından ordunun Topraklardaki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörü (COGAT) aracılığıyla bunu kabul ettiği ve yardım kamyonları ile hava yoluyla gönderilen yardımların fiilen "krizin itirafı" anlamına geldiği kaydedildi,

Açıklamada, hava yoluyla yardımların yalnızca hayat kurtarıcı acil durumlarda devreye sokulduğu hatırlatılarak, bunun "Gazze'de felaket boyutunda bir gıda krizinin varlığının açık göstergesi" olduğu vurgulandı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Merkezinin (OCHA), mayıs ayından bu yana günde ortalama 90 olmak üzere toplam 10 bin kamyon yardım girişi sağlandığını bildirdiği vurgulanan açıklamada, bu rakamın ihtiyaç duyulan günlük en az 600 kamyonun yalnızca yüzde 15'ine denk geldiği aktarıldı.

Açıklamada, uluslararası topluma "İsrail'in Gazze ablukasını kaldırması, BM standartlarına göre günde en az 550-600 yardım kamyonunun engelsiz biçimde girişine izin verilmesi, yardım konvoylarının ve çalışanlarının korunması, yağma ve müdahalelerin önlenmesi" çağrısında bulunuldu.

- IPC RAPORU

BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu IPC tarafından yayımlanan son raporda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulanmıştı.

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03.27 Filistin Dışişleri Bakanlığı, tüm ülkelere İsrail ile ilişkilerini, bu ülkenin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına bağlılığına göre şekillendirme çağrısında bulundu.

03.09 Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı El-Muğayyir beldesinde yaklaşık 300 dönümlük arazide bulunan ağaçları sökme kararı aldığını açıkladı.

02.56 Filistinli 2 aylık bebek Rasil Ebu Mesud, İsrail'in 22 aydan uzun süredir sürdürdüğü savaşın yol açtığı açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

02.23 Gazze'deki Filistin Hükümeti: IPC raporu, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "kıtlık yok" iddialarını çürüttü.

00.48 Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, İsrail'in açlık ve kıtlığı dayattığı Gazze'deki durumu "insani bir felaket" olarak gördüklerini ifade etti.

- GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.