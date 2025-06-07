İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2025 Cumartesi / 11 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2875
  • EURO
    44,7234
  • ALTIN
    4177.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İpler iyice koptu! Trump'tan Musk'a tehdit: Cezasız kalmayacak
Dünya

İpler iyice koptu! Trump'tan Musk'a tehdit: Cezasız kalmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde kamuoyu önünde karşı karşıya geldiği Elon Musk hakkında sert açıklamalarda bulundu. Trump, “Başkanlık makamına saygısızlık yaptı” diyerek Tesla'nın sahibi Elon Musk ile ilişkisinin sona erdiğini duyurdu.

AA7 Haziran 2025 Cumartesi 21:39 - Güncelleme:
İpler iyice koptu! Trump'tan Musk'a tehdit: Cezasız kalmayacak
ABONE OL

Trump, Amerikan NBC News kanalına telefonla verdiği mülakatta, dünya kamuoyunun son birkaç gündür takip ettiği, Musk ile aralarındaki anlaşmazlıkla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tesla ve SpaceX'in sahibi Musk ile ilişkilerinin bittiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Trump, "Öyle olduğunu varsayıyorum, evet." yanıtını verdi.

Trump ayrıca, kamuoyu önünde yaşanan tartışmaların ardından Musk ile ilişkisini düzeltmek gibi bir niyetinin de olmadığını belirtti.

ABD Başkanı ayrıca, Musk'ın Cumhuriyetçi adaylar karşısında Demokrat adaylara finansal destek vermesi durumunda ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını vurguladı.

"Eğer bunu yaparsa sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak." diyen Trump, "Bunun çok ciddi sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak." diye ekledi.

ABD'li milyarder iş insanının "Başkanlık makamına saygısızlık yaptığını" da savunan Trump, yakın zamanda Musk ile konuşma gibi bir planının olmadığını dile getirdi.

Trump, Musk'ın açıklamalarını, "Bence bu, çok kötü bir şey çünkü çok saygısızca davrandı. Başkanlık makamına saygısızlık edemezsiniz." diye yorumladı.

TRUMP İLE MUSK ARASINDAKİ TARTIŞMA

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

Trump'ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" paylaşımlarını yapmıştı.

Musk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.