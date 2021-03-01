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Dünya

İpleri kopardı koparacaklar! Rusya ile S-400 ve Su-35 görüşmesi yaptıkları ortaya çıktı

Kaşıkçı cinayeti ve askıya alınan silah satışı sonrası ABD ile ilişkileri gerilen Suudi Arabistan'ın Rusya ile S-400 ve Su-35 görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

Star.com.tr01 Mart 2021 Pazartesi 12:38 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 12:46
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Rus basını, ABD-Suudi Arabistan'ın gerilen ilişkisi sonrası Rusya'nın Suudi silah pazarına girme planlarının gerçekleşebileceğini yazdı.

"RUSYA, SUUDİ SİLAH PAZARINA GİREBİLİR"

Şimdiye kadar Suudi Arabistan ile Rus askeri-teknik işbirliği tarihinin pek başarılı olmadığını belirten Rus basını, "ABD ile ilişkilerde keskin bir bozulma olması ve Washington'un Suudi Arabistan ile askeri-teknik işbirliğine yaptırım uygulaması durumunda, Rusya'nın Suudi silah pazarına girme (S-400-Su-35) planları gerçekleşebilir. Şimdiye kadar, Suudi Arabistan ile Rus askeri-teknik işbirliğinin tarihi pek başarılı değil. Rusya uzun yıllar Suudi silah pazarına girmeye çalıştı ve büyük sözleşmelerin sonuçlanmasına yaklaşıldığı görüldü ama son anda herşey altüst oldu. Ancak şimdi durum değişebilir" ifadelerini kullandı.

RUSYA VE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA S-400/SU-35 PAZARLIĞI

Rostec Başkanı Sergei Chemezov, konuyla ilgili açıklama yaptı. Moskova ve Riyad'ın S-400 sistemleri ve Su-35 savaş uçağının tedariki konusunda pazarlık yaptığını söyleyen Chemezov, "Müzakere süreci devam ediyor. Sözleşmeleri imzalayana kadar bundan bahsetmeyeceğim" dedi.

Star.com.tr

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