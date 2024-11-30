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Dünya

İptal sonrası Fransa'dan tehdit gibi açıklama: Not ettik

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Çad'ın iki ülke arasındaki askeri işbirliği anlaşmasını iptaline ilişkin kararını not ettiklerini ama diyaloğu sürdüreceklerini açıkladı.

AA30 Kasım 2024 Cumartesi 13:26 - Güncelleme:
İptal sonrası Fransa'dan tehdit gibi açıklama: Not ettik
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Fransa'nın son yıllarda Afrika ülkelerindeki askeri varlığı azalırken Çad hükümeti, dün Paris hükümeti ile güvenlik ve savunma sanayisi alanlarındaki işbirliği anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu kararın not edildiği, Çad ile diyaloğun sürdürülmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın iki yıldır Afrika'daki askeri kapasitesini yeniden yapılandırmak için ortaklarıyla diyalog kurduğu ve istişare ettiği kaydedilerek, "Bu çerçevede Çad makamlarıyla yakın bir diyalog sürdürülüyor. Çad makamları, Çad Dışişleri Bakanlığının 29 Kasım'daki açıklamasında güvenlik ve savunma alanında işbirliğinin değişmesini görmek istediklerini belirtti." ifadelerine yer verildi.

- AFRİKA ÜLKELERİ, ESKİ SÖMÜRGECİLERİ FRANSA İLE ASKERİ BAĞLARINDA DEĞİŞİM İSTİYOR

Çad Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, "Çad Cumhuriyeti Hükümeti, Fransa Cumhuriyeti ile imzalanan ve 5 Eylül 2019'da değişiklik yapılan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan işbirliği anlaşmasını iptal etme kararını ulusal ve uluslararası kamuoyuna bildiriyor." ifadesi kullanılmıştı.

Alınan bu kararın tarihi bir dönüm noktası olduğu kaydedilen açıklamada, Çad'ın bağımsızlığını kazandıktan 66 yıl sonra, tam egemenliğini ilan etmesinin ve stratejik ortaklıklarını ulusal önceliklere uygun yeniden tanımlamasının zamanının geldiğinin altı çizilmişti.

Kararın, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un ülkeyi ziyaret etmesi ve Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno ile görüşmesinden bir gün sonra alınması dikkati çekmişti.

Öte yandan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, bu hafta Le Monde gazetesine verdiği özel mülakatta, ülkesindeki daimi Fransız askeri üssüne ilişkin, "Topraklarımızda yabancı askeri unsurları kabul etmememiz son derece normal." açıklamasında bulunmuştu.

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