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Dünya

Irak: 130 mahkum İran'a iade edildi

İran, Irak'ta çeşitli suçlardan hüküm giyen 130 İranlının ülkeye iade edildiğini duyurdu.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 19:09 - Güncelleme:
Irak: 130 mahkum İran'a iade edildi
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Adalet Bakan Yardımcısı Asker Celalyan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Celalyan, "İran ile Irak arasındaki mahkum nakline ilişkin anlaşma çerçevesinde, Irak cezaevlerinde bulunan 130 İranlı mahkum, kalan cezalarını ikamet ettikleri yerlerdeki cezaevlerinde tamamlamak üzere Mehran Sınır Kapısı'ndan ülkeye girdi." dedi.

Mahkum nakline ilişkin 29 ülke ile anlaşma imzaladıklarını ve bunlardan 23'ünün halihazırda yürürlükte olduğunu kaydeden Celalyan, 21 Mart 2024'ten bu yana farklı ülkelerden yaklaşık 300 İranlı mahkumun ülkeye nakledildiği bilgisini paylaştı.

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