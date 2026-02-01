İSTANBUL 8°C / 6°C
Dünya

Irak, 450 DEAŞ mensubunu teslim aldı

Irak, Suriye'de tutuklu bulunan ve aralarında sözde yöneticilerinin de yer aldığı terör örgütü DEAŞ mensubu 450 kişinin teslim aldığını duyurdu.

1 Şubat 2026 Pazar 13:10
Irak, 450 DEAŞ mensubunu teslim aldı
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hişam el-Alevi, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, Suriye'den Irak'a getirilen ve aralarında sözde yöneticilerinin de yer aldığı 450 DEAŞ mensubunun bir grup hâlinde teslim alındığını belirtti.

Suriye'de toplamda yaklaşık 7 bin DEAŞ tutuklusunun bulunduğunu belirten Alevi, Irak'a getirilenlerin sayısının sınırlı olduğunu vurgulayarak, "Irak'a ulaşan DEAŞ mensuplarının sayısı oldukça azdır. Bunların bir kısmı örgütün sözde emirleri ve yöneticileridir." dedi.

Teslim alınanların sayısının yaklaşık 450 olduğunu kaydeden Alevi, Suriye'deki cezaevlerinde hâlen çok sayıda DEAŞ mensubunun bulunduğunu, bunların büyük bölümünün farklı ülke vatandaşlarından oluştuğunu aktardı.

Irak'a getirilenler arasında Irak uyruklu kişilerin de bulunduğunu belirten Alevi, "Geçtiğimiz dönemde Iraklı tutukluların ülkeye getirilmesini hızlandırmak için yoğun çaba sarf ettik." diye konuştu.

Yargı sürecine ilişkin de bilgi veren Alevi, "Suç işlediği tespit edilenler yargıya sevk edilecek, hakkında yeterli delil bulunmayanlar ise rehabilitasyon merkezlerine yönlendirilerek durumları ayrıca değerlendirilecek." dedi.

Suriye'de tutuklu bulunan DEAŞ mensuplarının büyük bölümünün 40'tan fazla ülkenin vatandaşı olduğuna dikkati çeken Alevi, Irak'ın uzun süredir bu ülkeleri resmi kanallar aracılığıyla uyardığını belirtti.

Alevi, "Irak, bu kişilerin kendi ülkeleri tarafından teslim alınarak ulusal yasalar çerçevesinde yargılanması çağrısında bulundu. Ancak birçok ülkenin bu çağrıya yeterli karşılık vermediğini görüyoruz. Buna karşın bazı ülkeler sorumluluk alarak vatandaşlarını geri kabul etti." şeklinde konuştu.

Alevi ayrıca, Suriye'de tutuklu bulunan yaklaşık 7 bin DEAŞ mensubu arasında 2 bin Iraklının yer aldığını, bunlardan bir kısmının daha önce Irak'a getirildiğini kaydetti.

