İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2020 Pazartesi / 6 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6917
  • EURO
    9,3802
  • ALTIN
    470.729
  • BIST100
    1408.32
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak: ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıda 8 füze kullanıldı
Dünya

Irak: ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıda 8 füze kullanıldı

Irak hükümeti, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıda 8 füzenin kullanıldığını bildirdi.

AA21 Aralık 2020 Pazartesi 09:19 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 09:19
ABONE OL

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Bölge'ye (ABD Büyükelçiliği) 8 füzeyle saldırı düzenlendiği, bunların büyük bölümünün bölge içerisindeki yerleşim yerlerine düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, füzelerden birinin Yeşil Bölge'de bir kontrol noktasına isabet ettiği ve orada görevli bir askerin yaralandığı kaydedildi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise saldırı doğrulandı, atılan füzelerin büyükelçilikteki hava savunma sistemi tarafından imha edildiği vurgulandı.

Başbakanlık Askeri Sözcüsü Yahya Resul, yabancı misyon temsilciliklerine yapılan saldırıların olumsuz mesajlar içerdiğini, buraların güvenliğini sağlamada ısrarcı olduklarını ifade etti.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine akşam füze saldırısı düzenlenmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.