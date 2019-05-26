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Irak, ABD-İran geriliminde tarafını seçti

ABD ile İran arasındaki gerilimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hakim, Bağdat yönetiminin ABD'nin tek taraflı tedbirlerine karşı olduğunu söyledi.

  • star.com.tr
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Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hakim, son günlerde giderek tırmanan ABD-İran geriliminde Irak'ın tutumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
 
El-Hakim Irak'ın, komşusu İran'ın yanında olduğunu ve ABD'nin tek taraflı tedbirlerine karşı olduğunu belirtti. Iraklı bakan, ekonomik ablukanın kimse için kazanlı olmayacağını söyleyerek, Irak'ın iki ülke arasında uzlaştırıcı rol üstlenebileceğini de ifade etti.
 
ABD-İRAN GERİLİMİ
 
İki ülke arasında son dönemde yaşanan gerginlik ilk olarak, ABD'nin 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi ile başladı.
 
Son olarak Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un "İran rejimine açık ve net bir mesaj olarak bölgedeki askeri güçümüzü artıracağız" açıklamasıyla gerilim tırmanmaya başladı.
 
Washington yönetimi, sözü edilen güçlendirmeler çerçevesinde bölgeye Patriot füzeleri, B-52 bombardıman uçakları ve F-15 savaşçıları takviye etti. Gelişmeler iki ülke arasındaki suların daha da ısınmasına, karşılıklı restleşmelere sahne oluyor.

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