31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
Dünya

Irak: ABD'li gazeteci Kittleson başkent Bağdat'ta kaçırıldı

ABD'li gazeteci Shelly Kittleson, Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

AA31 Mart 2026 Salı 23:04
Irak: ABD'li gazeteci Kittleson başkent Bağdat'ta kaçırıldı
Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'li gazeteci Shelly Kittleson'ın başkent Bağdat'ta kaçırıldığı bildirildi.

Kittleson'ı kaçıranlardan birinin yakalandığına işaret edilen açıklamada, "Güvenliği sarsmaya yönelik herhangi bir girişime veya yabancı misafirlerin hedef alınmasına izin vermeyeceğiz." denildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, ABD'li gazetecinin Bağdat'ın merkezinde bulunan otelinin yakınlarında kaçırıldığı kaydedildi.

Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, AA muhabirine yaptığı açıklamada olayı araştırdıklarını ifade etti.

