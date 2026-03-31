Irak: ABD'li gazeteci Kittleson başkent Bağdat'ta kaçırıldı

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'li gazeteci Shelly Kittleson'ın başkent Bağdat'ta kaçırıldığı bildirildi.

Kittleson'ı kaçıranlardan birinin yakalandığına işaret edilen açıklamada, "Güvenliği sarsmaya yönelik herhangi bir girişime veya yabancı misafirlerin hedef alınmasına izin vermeyeceğiz." denildi.

— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 31, 2026

Yerel basında yer alan haberlerde, ABD'li gazetecinin Bağdat'ın merkezinde bulunan otelinin yakınlarında kaçırıldığı kaydedildi.



Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, AA muhabirine yaptığı açıklamada olayı araştırdıklarını ifade etti.