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Dünya

Irak: Bağdadi'nin yardımcısını yakaladık

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD tarafından operasyonla öldürülen DAEŞ'in eski lideri Bağdadi'nin yardımcısını yakaladıklarını söyledi

11 Ekim 2021 Pazartesi 09:50 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 10:48
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Kazımi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ulusal istihbarat servisinin Sami Casim'i yakalamak için bir operasyon gerçekleştirdiğini ifade etti.

Yakalanan Sami Casim adlı kişinin, terör örgütü DEAŞ'ın finansal yapılanmasından sorumlu olduğu ve öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin yardımcısı konumunda bulunduğu bildirildi.

DEAŞ lideri Bağdadi, 2019 yılında ABD güçleri tarafından Suriye'de öldürülmüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sami Casim'in de dahil olduğu bir grup örgüt yöneticisinin yerini ihbar edenlere ödül vadetmişti.

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