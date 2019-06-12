ABD'nin liderlik yaptığı çalıştaya katılmama kararı aldılar

26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7814
  • 6,5491
  • 248.066
  • 92.605
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacak

Irak'ın Filistin meselesiyle ilgili Bahreyn'in başkenti Manama'da bu ay düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına katılmayacağı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu konferansla ilgilenmiyoruz ve katılmayacağız." dedi.

Sahhaf, Irak'ın Filistin halkının hakkı ve davasına yönelik prensipleri ile tutumunda değişiklik olmadığını vurguladı.

- "YÜZYILIN ANLAŞMASI" PLANI KAPSAMINDAKİ İLK ORGANİZASYON

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

- FİLİSTİN YÖNETİMİNDEN BOYKOT ÇAĞRISI

Filistin yönetimi, çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı.

Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de dün Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini iddia etmişti. Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ise bugün, ülkesinin Bahreyn'deki çalıştaya katılıp katılmayacağı konusunda kendisinin bir bilgisi olmadığını söylemişti.

Fırçayı uzatan Siamang özür diledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TUSAŞ'tan yeni ATAK duyurusu

TUSAŞ'tan yeni ATAK duyurusu

MSB'den yeni askerlik kanununa ilişkin açıklama

MSB'den yeni askerlik kanununa ilişkin açıklama

İBB çalışanlarından CHP'li İmamoğlu'na protesto

İBB çalışanlarından CHP'li İmamoğlu'na protesto

Kızılay'dan büyük kalplere madalya

Kızılay'dan büyük kalplere madalya

ABD'nin liderlik yaptığı çalıştaya katılmama kararı aldılar

ABD'nin liderlik yaptığı çalıştaya katılmama kararı aldılar

Müftü, gözyaşları içinde kaldı

Müftü, gözyaşları içinde kaldı

ABD ve Japonya'dan sonra Türkiye'de bir ilk olacak

ABD ve Japonya'dan sonra Türkiye'de bir ilk olacak

Binali Yıldırım, Uğur Dündar teklifinin perde arkasını anlattı

Binali Yıldırım, Uğur Dündar teklifinin perde arkasını anlattı
 

POPÜLER HABERLER

İBB çalışanlarından CHP´li İmamoğlu´na tepki

İBB çalışanlarından CHP´li İmamoğlu´na tepki

Ay'ın yüzeyinde gizemli keşif

Ay'ın yüzeyinde gizemli keşif

WhatsApp kullanıcılarına dava açacak

WhatsApp kullanıcılarına dava açacak

12.3 milyon emekliye ek ödeme müjdesi

12.3 milyon emekliye ek ödeme müjdesi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA